«Известия»: переговоры между Россией и США могут состояться во второй половине января

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22 декабря 2021, 09:50 Источник: "Известия"

Флаги России и США, Sascha Steinach/globallook.com

Переговоры между РФ и США по предложениям России о гарантиях безопасности ожидаются во второй половине января. Об этом сообщил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах.

17 декабря МИД России опубликовал проект соглашения о гарантиях безопасности с США и НАТО. Одним из пунктов предусматривается, что северо-атлантический альянс не будет расширяться на Восток.

Как сказал источник «Известий», для России в первую очередь важны переговоры с США. Уже от их исхода будет зависеть, состоятся ли встречи Россия–НАТО и ОБСЕ.

«Пока деталей по времени и месту встречи нет. Мы хотели до конца года провести, но в США праздники, каникулы — война войной, а обед по расписанию. Поэтому настрой на вторую половину января. От переговоров с США будет зависеть то, каким будет диалог с НАТО, так как у Вашингтона, условно говоря, контрольный пакет акций в этом альянсе», — сказал источник.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что часть российских предложений по гарантиям безопасности не может быть принята Соединенными Штатами, а обсуждение по другой части вопросов может начаться в начале следующего года.

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