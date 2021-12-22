В США понимают, что надо договариваться с Россией, но не понимают, что это такое

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2021, 09:20

Предложенные нашей дипломатией проекты двух договоров с НАТО о гарантиях безопасности в ЕС и США уже окрестили ультиматумом. При этом интригой является, что будет, если Запад удовлетворит часть требований России, и каковы будут действия Москвы, если Вашингтон не пойдёт ни на какие уступки.



Если рассмотреть суть нынешних российских требований к США и НАТО, то можно отметить то, что установлены достаточно жёсткие временные сроки для рассмотрения – до конца января. И то, что требования к НАТО Москва намерена обсуждать только с США, а они пусть сами разбираются с брюссельскими чиновниками. Это уже вызвало возмущения в НАТО, мол, как же нашу судьбу будут обсуждать без нас? Почему-то обсуждение Украины без самой Украины никого не беспокоило.



Москва предлагает НАТО и США «смотать удочки» примерно до начала расширения НАТО на Восток. Так сказать, раз нет «Новой Ялты», надо вернуться к старой, насколько возможно. То есть – отказаться от приёма новых членов в НАТО. Речь прежде всего о Грузии и Украине. Отказаться от размещения военной инфраструктуры и сил в странах бывшего СССР, а из принятых после 1997 г. стран убрать войска и технику не местного происхождения. То есть американские, британские и прочие. Убрать ударные системы (даже неядерные) с территории всей Евразии (ввиду их радиуса). Убрать ядерные бомбы В61 домой в США – благо толку от них в войне всё равно будет немного. Убрать и их хранилища и более ничего такого не строить. При этом России в ответ практически не придётся ничего делать: у нас нет развитой инфраструктуры для хранения ядерного оружия вне нашей территории. Разве что можно отказаться от вероятных планов размещения ядерного оружия в Белоруссии. Также американцы должны исключить вообще любую военную деятельность на территории бывшего Союза.



В ответ Россия может сократить масштаб своих главных учений – но не более того. Кроме этого, стороны должны принять на себя обязательства не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поразить территорию обеих держав. Для нас это будет Чукотка, но Россия пока и не планировала подобного. Также американцы должны будут прекратить обучение обращению с ядерным оружием военных из неядерных стран.



В случае «заматывания» предложений Россия приступит к устранению угроз своей безопасности «традиционными путями». То есть никакой инфраструктуры Альянса в Грузии и на Украине мы не допустим.



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