Телеведущий Киселев: Россия готова применить силу для защиты «красных линий»
20 декабря 2021, 21:42
Телеведущий Дмитрий Киселев заявил о готовности России применить силу, если Запад перейдет «красные линии». Последнее время зарубежные страны обвиняют Москву в «агрессивных действиях» против Украины, в том числе о возможном «вторжении» на территорию этого государства.
«Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти»,- высказал журналист в интервью телерадиокомпании Би-би-си.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за «красные линии» национальных интересов России. По его словам, Москва никому не угрожает. Дипломат назвал риторику западной прессы и американских чиновников об «агрессивных» планах РФ абсолютно безосновательной.
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