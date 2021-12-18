Посол РФ в США Антонов обвинил НАТО в нарушении «красных линий» по Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

18 декабря 2021, 09:05 Источник: Newsweek

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за «красные линии» национальных интересов России. По его словам, для предотвращения расширения альянса на восток необходимо соглашение с участием США и Европы.

«Ежедневные предупреждения госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины - не более, чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность»,- высказал он.

Антонов добавил, что Москва никому не угрожает, и назвал риторику западной прессы и американских чиновников об «агрессивных» планах РФ абсолютно безосновательной.

Также дипломат отметил, что для России неприемлемы «продолжающаяся при участии НАТО милитаризация Украины, присутствие западных войск на ее территории и гипотетического членства этой страны в альянсе». Антонов пояснил, что для предотвращения дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения вооружений на западных границах РФ нужно заключить «юридически обязывающее соглашение с участием США и их европейских союзников». Посол уточнил, что такая возможность обсуждается, в том числе на уровне президентов двух стран.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что расширение сотрудничества НАТО и Украины - это практически подготовка к войне с Москвой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости