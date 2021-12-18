Пушков заявил, что расширение сотрудничества НАТО и Украины является подовом для объявления войны

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18 декабря 2021, 08:24

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что расширение сотрудничества НАТО и Украины - это практически подготовка к войне с Москвой. По его словам, для реализации своих планов альянсу даже не нужно предоставлять официальное членство Киеву.

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России»,- пояснил он в эфире радио «Говорит Москва».

Пушков отметил, что НАТО может сделать Украину «неформальным членом» альянса, то есть не давать ей обязательств с точки зрения ее обороны, но снабжать ее оружием, превращая в «военизированный кулак», который можно использовать против России.

Сенатор считает, что руководство НАТО не хочет из-за территориальных претензий Украины вступать в конфликт с РФ, обладающей ядерным оружием. Член СФ добавил, что альянс пытается навязать Москве диалог с позиции силы и заставить ее выполнить условия Запада.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Североатлантический альянс уже осуществляет «ползучее вторжение» на Украину.

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