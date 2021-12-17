Песков заявил, что «ползучее вторжение» Североатлантического альянса на Украину уже происходит

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами в пятницу, 17 декабря, что Североатлантический альянс уже осуществляет "ползучее вторжение" на Украину.
По словам Пескова, Киев в настоящий момент напрямую, "фактически на законодательном уровне" декларирует свое намерение вступить в НАТО. Пресс-секретарь Путина уточнил, что это очень плохо для России, поскольку, если Украина станет членом альянса, военная инфраструктура организации неизбежно начнет двигаться в сторону границ РФ.
"Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", – подчеркнул Дмитрий Песков и добавил, что Москва не может оставаться к этому факту безразличной.
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