Дмитрий Песков не исключил возможности размещения ядерного оружия на территории Белоруссии

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20 декабря 2021, 13:39 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

Размещение у границ РФ разного вида вооружений потребует от России принятия мер для сбалансирования ситуации, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты»,- заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие, если возникнет угроза со стороны НАТО.

Как считает Макей, активность альянса на Востоке Европы и, в частности, в Польше, в последнее время возросла, увеличилось количество военных учений, которые НАТО проводит в непосредственной близости от границ Белоруссии. Размещение ядерного оружия в стране, по его мнению,- это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны НАТО на территории Польши.

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