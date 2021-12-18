Глава МИД Белоруссии Владимир Макей: Минск готов разместить в стране ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО

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18 декабря 2021, 17:21 Источник: RT

Владимир Макей, Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил RT Arabic, что Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие, если возникнет угроза для страны со стороны НАТО.

Как считает Макей, активность альянса на Востоке Европы и, в частности, в Польше, в последнее время возросла, увеличилось количество военных учений, которые НАТО проводит в непосредственной близости от границ Белоруссии.

«То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — сказал Макей.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в Белоруссии российское ядерное оружие, если НАТО решит поставить аналогичное вооружение в Польшу.

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