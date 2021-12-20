Боррель заподозрил РФ в намерении изменить систему безопасности в Европе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заподозрил РФ в желании "исключить" европейские страны из переговоров по безопасности. Дипломат, однако, рассчитывает на то, что США этого не допустят.
Жозеп Боррель отметил, что нельзя исключать, что Москва может использовать возникший кризис "для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе", а также для исключения европейской стороны из дискуссий. Дипломат, однако, выразил уверенность в том, что США "не попадут в эту ловушку".
Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен являться участником любых обсуждений европейской безопасности.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.