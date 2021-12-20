Боррель заподозрил РФ в намерении изменить систему безопасности в Европе

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20 декабря 2021, 07:13 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, European Union/XinHua

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заподозрил РФ в желании "исключить" европейские страны из переговоров по безопасности. Дипломат, однако, рассчитывает на то, что США этого не допустят.

Жозеп Боррель отметил, что нельзя исключать, что Москва может использовать возникший кризис "для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе", а также для исключения европейской стороны из дискуссий. Дипломат, однако, выразил уверенность в том, что США "не попадут в эту ловушку".

Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен являться участником любых обсуждений европейской безопасности.

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