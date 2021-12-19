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Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара не попали в «ловушку», которую поставили организаторы убийства посла Карлова

, 08:43 Источник: РИА "Новости"

Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара не попали в «ловушку», которую поставили организаторы убийства посла Карлова
марка с изображением посла Андрея Карлова, Anton Belitsky/Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара не попали в ловушку, которую поставили организаторы убийства посла РФ в турецкой столице Андрея Карлова – разрушить дружбу стран не удалось.

Мевлют Чавушоглу напомнил, что прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова. По словам дипломата, нападение на дипломата являлось атакой на турецко-российскую дружбу. Анкара и Москва, однако, в эту ловушку не попали, вследствие чего те, кто хотел навредить отношениям двух стран, были разочарованы.

Чавушоглу добавил, что нападение на Карлова являлось террористическим актом.

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