В Турции пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

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9 марта 2021, 17:22 Источник: ТАСС

MFA Russia, globallookpress.com

В Турции во вторник, 9 марта, Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Пятеро обвиняемых приговорены к пожизненному сроку, двоих из них — по статье о терроризме. Всего обвиняемыми по делу об убийство посла России в Турции проходили 28 человек.

Пятеро проходивших по делу были оправданы. Шести фигурантам назначили наказание в виде реального тюремного заключения на срок от пяти до девяти лет.

Защита осужденных по делу об убийстве российского дипломата обжалует приговор суда.

Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Нападение на дипломата совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его сразу уничтожили турецкие силовики.

В МИД России квалифицировали убийство Андрея Карлова как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.