Министр обороны Великобритании Уоллес назвал кране маловероятной отправку войск НАТО для помощи Украине

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка войск страны на Украину является крайне маловероятной даже в случае гипотетического "вторжения" российской стороны.
Бен Уоллес напомнил, что Украина не является членом НАТО, вследствие чего вряд ли кто-то собирается отправить войска на Украину для "противостояния" России. "Мы не должны обманывать людей, говоря что мы это сделаем", – подчеркнул руководитель британского оборонного ведомства.
Уоллес в беседе с журналистами также заметил, что Киев прекрасно осознает – Североатлантический альянс не придет на помощь.
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