Аргументы Недели Политика 13+

Министр обороны Великобритании Уоллес назвал кране маловероятной отправку войск НАТО для помощи Украине

, 07:52 Источник: Spectator

Министр обороны Великобритании Уоллес назвал кране маловероятной отправку войск НАТО для помощи Украине
глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, Martyn Wheatley / Parsons Media

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка войск страны на Украину является крайне маловероятной даже в случае гипотетического "вторжения" российской стороны.

Бен Уоллес напомнил, что Украина не является членом НАТО, вследствие чего вряд ли кто-то собирается отправить войска на Украину для "противостояния" России. "Мы не должны обманывать людей, говоря что мы это сделаем", – подчеркнул руководитель британского оборонного ведомства.

Уоллес в беседе с журналистами также заметил, что Киев прекрасно осознает – Североатлантический альянс не придет на помощь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Порошенко отправился в дипломатическое турне после вызова на допрос

Порошенко отправился в дипломатическое турне после вызова на допрос

Бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул страну после попытки Государственного бюро расследований вручить ему в пятницу повестку по делу о закупке угля из Донбасса. В партии «Европейская солидарность» уточнили, что политик отправился в заранее запланированное дипломатическое турне.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью