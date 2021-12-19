Издание NYT: Пентагон занижал количество мирных жителей, погибших в Сирии, Ираке и Афганистане

Издание New York Times со ссылкой на более чем тысячу документов Пентагона сообщило, что ведомство занижало число мирных жителей, погибших при нанесении авиаударов США в Сирии, Ираке и Афганистане.
Сотрудники газеты подчеркнули, что определить точное число жертв среди мирного населения не представляется возможным, но одно можно сказать наверняка – оно значительно выше, чем признало американское оборонное ведомство.
Статистика Пентагона гласит, что в результате авиаударов, которые были нанесены в рамках борьбы с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, погибли 1 417 мирных жителей. Кроме того, с 2018 года 188 человек погибли в ходе воздушных операций США в Афганистане. New York Times, однако, утверждает, что неучтенными остались "сотни смертей".
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