Издание NYT: Пентагон занижал количество мирных жителей, погибших в Сирии, Ираке и Афганистане

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19 декабря 2021, 07:14 Источник: The New York Times

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Издание New York Times со ссылкой на более чем тысячу документов Пентагона сообщило, что ведомство занижало число мирных жителей, погибших при нанесении авиаударов США в Сирии, Ираке и Афганистане.

Сотрудники газеты подчеркнули, что определить точное число жертв среди мирного населения не представляется возможным, но одно можно сказать наверняка – оно значительно выше, чем признало американское оборонное ведомство.

Статистика Пентагона гласит, что в результате авиаударов, которые были нанесены в рамках борьбы с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, погибли 1 417 мирных жителей. Кроме того, с 2018 года 188 человек погибли в ходе воздушных операций США в Афганистане. New York Times, однако, утверждает, что неучтенными остались "сотни смертей".

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