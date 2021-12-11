США сохранят в Ираке более 2000 военнослужащих, и это неспроста

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11 декабря 2021, 21:02 Александр Крохмаль, Журналист

Недальновидность американского президента Байдена уже привела к катастрофе в Афганистане.

Его решение в военных кругах жёстко раскритиковали. В интернете поползли слухи о недееспособности действующего лидера и невозможности контролировать ситуацию. Когда из Афганистана вышли последние американские силы, власть в стране досталась экстремистам и радикалам. Те же самые фанатики вполне могут прийти к власти и в недалёком Ираке, где уже давно наблюдаются проблемы с экономикой и в общественных сферах. Обычно в проблемных странах приход к власти экстремистов (в частности исламистов) – лишь вопрос времени. Американцы это прекрасно осознают, и потому не спешат уходить из других государств, где зафиксировано общественное расслоение. Иракская ситуация вполне может повторить афганскую, если силы Соединённых Штатов покинут эту страну таким же способом.

Сейчас американские военные более бдительны насчёт терроризма. Ещё в начале осени в интернете распространялись слухи о скором выводе военных США из Ирака. Но глава Центрального командования американских вооружённых сил Фрэнки Маккензи развеял все опасения общественности. Он заявил, что 2.5 тысячи солдат США останутся на территории Ирака. Экстремисты разных мастей давно уже желают вывода американцев, так как знают, что в этом случае, им будет дарована возможность развернуть масштабное наступление на позиции местного правительства. Законные власти Ирака, напротив, не хотят ухода союзников, и всеми силами ратуют за сохранение американских военных на своей территории. Солдаты, как известно, продолжат помогать иракской армии в борьбе с «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ), проиранскими организациями и другими экстремистскими формированиями в стране.

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