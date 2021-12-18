В МИД России заявили о снижении эффективности ДОН на 80% после выхода РФ и США

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18 декабря 2021, 10:58 Источник: МИД РФ

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Министерство иностранных дел России прокомментировало официальный выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН). С 18 декабря Москва не входит в состав предусмотренной его положениями группы стран-участников.

«Без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба»,- отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что ответственность за деградацию договорного режима лежит на США как на инициаторе развала ДОН. При этом российские дипломаты с уважением относятся к решению остающихся в Договоре государств-участников.

Ранее сообщалось, что Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН) не только из-за позиции США, но и из-за отказа Европейского союза дать Москве гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией РФ, не будет передаваться в Пентагон.

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