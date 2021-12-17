В ЕС предложили обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах

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17 декабря 2021, 22:28 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Евросоюз в ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности в пятницу, 17 декабря, призвал обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, среди которых Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предлагают главные принципы, вокруг которых выстраивается европейская безопасность. Кроме того, помимо Совета Россия-НАТО, ОБСЕ предлагает основополагающие для любого взаимодействия с РФ механизмы.

Стано также обратил внимание на позицию Евросоюза, которая заключается в том, что каждое суверенное государство может выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности, а также союзы. "Россия должна это понимать и уважать", – резюмировал представитель ЕС.

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