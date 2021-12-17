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США могут передать России предложения о диалоге по безопасности на следующей неделе

, 21:00 Источник: РИА "Новости"

США могут передать России предложения о диалоге по безопасности на следующей неделе
Белый дом, pixabay.com

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США продолжают переговоры с союзниками о формате контактов с РФ. Вероятно, конкретные предложения будут переданы Москве на следующей неделе.

Чиновник в рамках телефонного брифинга заметил, что у Вашингтона есть "список обеспокоенностей", которые планируется обсудить с Москвой. "На следующей неделе мы свяжемся с Россией с конкретными предложениями", – подчеркнул представитель администрации США.

По словам высокопоставленного чиновника, американская сторона продолжает призывать РФ к деэскалации вокруг Украины. Он, однако, отметил, что работа должна вестись дипломатическим путем.

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