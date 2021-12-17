Представитель американской администрации заявил, что США не хотят публично вести дипломатию с Россией

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17 декабря 2021, 20:01 Источник: РИА "Новости"

Капитолий, pixabay.com

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что власти США не станут публично обсуждать ход дипломатической работы с Российской Федерацией по ситуации вокруг Украины.

Чиновник в рамках телефонного брифинга в пятницу, 17 декабря, подчеркнул, если есть шанс дипломатической работы с РФ, ее следует проводить конфиденциально, а публично делиться информацией о ходе подобной деятельности в США не намерены.

По словам представителя американской администрации, в предложениях Москвы есть вещи неприемлемые для Вашингтона и якобы "русские это знают".

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