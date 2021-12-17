Аргументы Недели Политика 13+

Представитель американской администрации заявил, что США не хотят публично вести дипломатию с Россией

, 20:01 Источник: РИА "Новости"

Представитель американской администрации заявил, что США не хотят публично вести дипломатию с Россией
Капитолий, pixabay.com

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что власти США не станут публично обсуждать ход дипломатической работы с Российской Федерацией по ситуации вокруг Украины.

Чиновник в рамках телефонного брифинга в пятницу, 17 декабря, подчеркнул, если есть шанс дипломатической работы с РФ, ее следует проводить конфиденциально, а публично делиться информацией о ходе подобной деятельности в США не намерены.

По словам представителя американской администрации, в предложениях Москвы есть вещи неприемлемые для Вашингтона и якобы "русские это знают".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажного приобретения подорожавших товаров

Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажного приобретения подорожавших товаров

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 декабря, заявила, что ажиотажные покупки гражданами страны подорожавших товаров, в частности, автомобилей, могут быть ошибочными.

Аргументы НеделиАвторы АН

Экономика

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика