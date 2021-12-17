Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины

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17 декабря 2021, 21:19 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергобезопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Зеленский назвал телефонный разговор с Джонсоном продуктивным. Политики обсудили вопросы энергетической безопасности, скоординировали дальнейшие действия по деэскалации ситуации вокруг Украины, а также мирному урегулированию в Донбассе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ценит жесткую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины.

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