Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергобезопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Зеленский назвал телефонный разговор с Джонсоном продуктивным. Политики обсудили вопросы энергетической безопасности, скоординировали дальнейшие действия по деэскалации ситуации вокруг Украины, а также мирному урегулированию в Донбассе.
Владимир Зеленский подчеркнул, что ценит жесткую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины.
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