Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины

, 21:19 Источник: РИА "Новости"

Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергобезопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Зеленский назвал телефонный разговор с Джонсоном продуктивным. Политики обсудили вопросы энергетической безопасности, скоординировали дальнейшие действия по деэскалации ситуации вокруг Украины, а также мирному урегулированию в Донбассе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ценит жесткую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажного приобретения подорожавших товаров

Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажного приобретения подорожавших товаров

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 декабря, заявила, что ажиотажные покупки гражданами страны подорожавших товаров, в частности, автомобилей, могут быть ошибочными.

Аргументы НеделиАвторы АН

Экономика

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика