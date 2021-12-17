Агентство Reuters сообщило, что США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности

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17 декабря 2021, 19:00 Источник: Reuters

флаг США, pixabay.com

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности. Об этом вечером в пятницу, 17 декабря, сообщили сотрудники средств массовой информации со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что в настоящий момент американские власти обсуждают с союзниками в Европе вопросы безопасности. Предполагается, что вскоре Вашингтон свяжется с правительством Российской Федерации.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что власти Соединенных Штатов Америки видели предложения РФ о гарантиях безопасности и сейчас обговаривают их с союзниками по НАТО.

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