Агентство Reuters сообщило, что США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности. Об этом вечером в пятницу, 17 декабря, сообщили сотрудники средств массовой информации со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что в настоящий момент американские власти обсуждают с союзниками в Европе вопросы безопасности. Предполагается, что вскоре Вашингтон свяжется с правительством Российской Федерации.
Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что власти Соединенных Штатов Америки видели предложения РФ о гарантиях безопасности и сейчас обговаривают их с союзниками по НАТО.
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