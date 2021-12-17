Путин заявил, что обновление состава депутатов Госдумы идет ей на пользу

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заметил, что обновление состава депутатов Госдумы в новом созыве идет ей на пользу.
Глава государства напомнил, что в ходе формирования Государственной думы "Единая Россия" пошла на то, чтобы обновить 50% состава. "И это в принципе идет ей на пользу", – подчеркнул сегодня российский лидер.
Владимир Путин также обратил внимание на то, что появление новых лиц в Российском союзе промышленников и предпринимателей является "хорошим сигналом".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.