Путин заявил, что обновление состава депутатов Госдумы идет ей на пользу

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17 декабря 2021, 17:08 Источник: ТАСС

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заметил, что обновление состава депутатов Госдумы в новом созыве идет ей на пользу.

Глава государства напомнил, что в ходе формирования Государственной думы "Единая Россия" пошла на то, чтобы обновить 50% состава. "И это в принципе идет ей на пользу", – подчеркнул сегодня российский лидер.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что появление новых лиц в Российском союзе промышленников и предпринимателей является "хорошим сигналом".

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