Состав депутатов Госдумы от Волгоградской области поменялся радикально. Гендерно

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21 сентября 2021, 12:01

Фото новости-волгоград.рф

Прошедший в Волгоградской области трехдневный единый день голосования радикально поменял состав депутатов Государственной думы от нашего региона. Явка на выборы составила 64,96% и была слегка неравномерно размазана по трехсуточному бутерброду.

На самом деле, несмотря на освященный и открывшийся в эти выходные собор Александра Невского, чуда не произошло. По крайней мере, пока. Победила «Единая Россия» и её представители по одномандатным округам. Но если в думе прошлого созыва преобладали женщины, то очередной состав – сугубо мужской. Вот, и вся недолга.

Председатель избирательной комиссии Волгоградской области отчитался, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, не выявлено. И хотя наблюдатели некоторых участков рассказали о странных сейфах с незакрепленным дном, где хранились бюллетени. Сообщалось об отстраненном от должности председателя УИК директоре школы №129, отказавшемся фальсифицировать результат. Есть факты фантастически высокой явки на некоторых участках в определенные часы и другое. Но повлиять на конечные результаты, оглашенные региональным избиркомом, это все, конечно, не могло.

Железобетонные проценты озвучены и в Волгоградской области. Партия «Единая Россия» набрала 58,44%, КПРФ – 14,76%, ЛДПР – 11,12%, «Справедливая Россия – За правду!» – 5,77%. Эти четыре партии попадают в думу. За партию «Новые люди» проголосовали 3,01%, «Партию пенсионеров» - 2,11% избирателей. «Зеленые», «Яблоко», «Партия роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива» и «Родина» набрали от 0,10% до 0,75% голосов.

Пытаться у нашего избиркома искать ответы на очевидные вопросы нет смысла. Ведь даже губернатор Волгоградской области, зарегистрированный в Москве, показательно бросает бюллетень в урну на волгоградском участке. И вопросов это не вызывает. Надо бы ещё и на часах у него дату проверить. Только, что это изменит?

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