Первыми геополитиками, оказывается, были Достоевский, Тютчев, Данилевский во главе с Пушкиным

Аргументы Недели → Политика 13+

17 декабря 2021, 15:45

Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор МГИМО, генерал-полковник в отставке, член Союза писателей России Леонид Григорьевич Ивашов назвал в интервью «Аргументов недели» зачинателей российской геополитики.



- Я увидел мудрецов от геополитики, которых я осваивал со школьной скамьи, но, конечно, ничего не зная о геополитике вообще. Таких, как тот же Фёдор Михайлович Достоевский, Владимир Иванович Ламанский, Федор Иванович Тютчев и другие. А главным геополитиком России я считаю знаете кого? Вы не догадаетесь, это мои студенты знают. Студенты международного факультета международной журналистики МГИМО. Это Александр Сергеевич Пушкин. Посмотрите, какие пророчества он давал, как он смотрел через века. А Фёдор Михайлович Достоевский сколько нынешних событий предсказал в тех же «Бесах». Даже партию «Единая Россия» предсказал. Когда я наткнулся на работу Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа» 1869 года, то увидел, что он открыл гигантские пласты истории человечества и в теории культурно – цивилизационных типов совершил грандиозное открытие: выявил закономерности развития человечества, дал его сущностно – структурную картину, показал, что историю делают именно эти типы (мировые цивилизации), которые имеют и выполняют предназначенные им функции для поддержания равновесия в человеческом сообществе и сохранения гармонии в природе! Это не только знание истории, это еще и понимание исторического процесса. «Россия и Европа» - моя настольная книга, а ее рефрен «Европа всегда враждебна России» является руководством в моей служебной и научной практике. Как и вывод А.Е. Вандама (1912 г.) «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом». Но властные силы не оценили тогда русских мыслителей. Как, кстати, и сейчас. Вот что пишут французы, англичане, немцы, это важно. А кто такой Данилевский? Какой-то директор Никитского ботанического сада в Крыму. Хотя он до этого и о деньгах писал, и о роли иностранных советников (они никогда не будут делать блага для России), и так далее.



Николай Яковлевич Данилевский подтолкнул меня к тому, что человек, как один из видов живого мира планеты, может и обязан жить по законам природы, и никак иначе. Сегодня мы этим руководствуемся. Мы – это Академия Геополитических Проблем. Подтолкнул он и к тому, что каждый народ, как все живое в природе, живет видами, подвидами. И, главное, что каждый вид и подвид выполняют определенные функции. И для выполнения этих функций им задается соответствующий потенциал возможностей. Вот его крылатая фраза в работе «Россия и Европа»: «На сцене театра мировой истории главными актерами выступают не этносы и государства, а культурно-исторические типы».



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