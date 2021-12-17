Депутат Белик: в Европе вряд ли кто-то считает, что РФ с помощью санкций станет управляемой

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17 декабря 2021, 11:54 Источник: RT

здание Госдумы, фото: Alexey Ivanov/ globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что страны Европейского союза на саммите в Брюсселе единогласно выступили за продление антироссийских санкций.

Депутат назвал санкции против РФ «давно проложенными рельсами, по которым катится локомотив европейской и американской политики». По его словам, решение Европарламента было ожидаемым. При этом он уверен, что в Европе вряд ли кто-то считает, «будто бы Россия с помощью санкций станет управляемой».

Белик добавил в беседе с RT, что санкции – «это падение, которое невозможно остановить, хотя падающий понимает, что летит в глубину бездны». Депутат отметил, что все останется на своих местах: «Украина будет продолжать истерику, Россия - получать очередные санкции, а Запад - делать вид, будто бы это имеет какое-то значение».

Он допустил, что в ближайшее время позиция Европы не поменяется. Представлять ГД пояснил, что Москва будет фундаментально стоять на своих политических принципах и позициях, а ЕС - делать вид, как будто бы на это можно повлиять.

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