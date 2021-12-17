Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал решение лидеров ЕС о продлении антироссийских санкций

Аргументы Недели → Политика 13+

17 декабря 2021, 09:35

Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в пятницу прокомментировал решение лидеров Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Цеков заявил, что «все они оказались уже в плену санкций». «В плену тех решений, которые они приняли до этого и увязки этих решений с выполнением Минских соглашений», - сказал политик в беседе с RT.

Цеков подчеркнул, что «Минские соглашения и их выполнение полностью зависят от Украины». Политик напомнил ещё раз – Россия не является стороной конфликта. Сенатор назвал ЕС неповоротливым по отказу от неверных решений.

«Выдвинув это решение, они не могут никак от него отказаться, хотя неоднократно обращали внимание на то, что санкции за невыполнение Минских соглашений, прежде всего должны (если вообще должны) применяться к Украине», - заявил Сергей Цеков.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее написал в Twitter о единогласном выступлении лидеров ЕС за продление экономических антироссийских санкций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости