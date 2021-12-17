Захарова удивлена, что в Германии «основной проблемой» Украины считают недостаток вооружения для противостояния РФ

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17 декабря 2021, 09:34

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивлена, что, по мнению главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, «основной проблемой» Украины является недостаток вооружения, а не разрушение экономики.

Накануне Ишингер заявил, что «если разумное вооружение украинской армии сможет умерить пыл российской стороны, то мы достигнем нашей промежуточной цели».

«То есть основная проблема Украины в том, что оружия мало? Не в том, что разрушена экономика. Не в том, что отсутствует хоть какое-то общественное согласие. Не в том, что не работает госаппарат. А в том, что мало Украина берет кредитов на закупку ... оружия и его обслуживание»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Захарова отметила, что подход Ишингера к «окончательному решению украинского вопроса», судя по его высказыванию, «вырисовывается весьма отчётливо».

Ранее Захарова выразила мнение, что словам странам-членам НАТО верить нельзя.

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