Посол Германии в Москве фон Гайр назвал высылку российских дипломатов из Берлина реакцией на нарушение суверенитета страны

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16 декабря 2021, 22:37 Источник: РИА Новости

Фон Гайр (справа) с ректором Академии МИД А. Яковенко,MFA Russia/globallook.com

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, комментируя высылку двух российских дипломатов из Берлина, заявил, что этот шаг - реакция ФРГ на нарушение суверенитета страны.

В среду, 15 декабря, стало известно, что Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. После этого Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата.

Посольство РФ в Берлине заявило в связи с этим решительный протест МИД Германии, а российский МИД анонсировал ответные меры.

«Будучи послом, не могу концентрироваться только на позитивных аспектах и обходить стороной сложные вопросы… Во-первых, этот приговор был вынесен независимым судом Германии. Во-вторых, федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны»,- сказал фон Гайр на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве.

При этом она напомнила, что в отношениях между государствами важнее всего — это отношения между людьми.

«Самое важное в отношениях между странами - отношения между людьми, межличностные контакты… Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом»,- сказал дипломат.

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