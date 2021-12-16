Европарламент принял резолюцию, пообещав России «суровые» санкции в случае ее вторжения на Украину

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16 декабря 2021, 21:08 Источник: РБК

Европарламент, Philipp von Ditfurth/globallook.com

Европейский парламент принял резолюцию по Украине, в которой говорится о возможных «суровых» санкциях в случае вторжения России на территорию Украины, сообщает пресс-служба Европарламента.

За резолюцию проголосовали 548 депутатов, против — 69, воздержались — 54.

«ЕС должен быть готов направить России суровое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемыми, но и будут иметь высокую экономическую и политическую цену. Страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласованию суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры», — говорится в резолюции.

В ней указывается также, что новый пакет санкций должен включать лиц из российского офицерского состава, причастных к возможному вторжению, и ближайшего окружения президента России, и касаться заморозки их активов в ЕС, запрета на поездки в Европу, исключения России из платежной системы SWIFT.

Также в резолюции содержится призыв не вводить в эксплуатацию «Северный поток-2».

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