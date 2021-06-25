Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о продлении экономических санкций против России

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25 июня 2021, 21:46 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Руководители стран-членов Евросоюза на саммите приняли решение продлить экономические санкции против России. О продлении антироссийских санкций, которые действуют с 2014 года, написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений», – сообщил европейский политик. Мишель отметил, что Евросоюз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Россией.

Антироссийские экономические санкции введены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов в РФ. При этом для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к рынкам капитала Евросоюза, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. ЕС также ограничил доступ России к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

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