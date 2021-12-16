В Госдуме между единороссами и коммунистами произошла потасовка из-за плаката о QR-кодах

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16 декабря 2021, 17:05 Источник: "Говорит Москва"

Геннадий Зюганов, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ в четверг произошла потасовка. Причиной стал плакат с надписью «КПРФ против QR-фашизма», который развернули коммунисты перед обсуждением законопроекта о QR-кодах. Единороссы бросились отнимать транспарант у своих коллег по парламенту.

О деталях конфликта в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал коммунист Алексей Куринный.

«Небольшая потасовка была, ничего страшного. Конфликт был вызван желанием представителей «Единой России» сорвать плакат, довольно агрессивно себя вели. Товарищи кинулись к этому плакату, стали его раздирать на части. Мы, естественно, его защищали. Минут десять это продолжалось. Никто не пострадал, кроме плаката, который единороссы разодрали. Не могу понять, с чем это было связано. Совершенно нормальное явление, регулярно практикуемое, во всяком случае, в региональных парламентах. Видимо, не так часто в Государственной думе последний раз такие плакаты вешали. Во время [обсуждения] пенсионной реформы все обошлось без потасовок», - рассказал депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил парламентариев «не устраивать концерт».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что коммунисты не поддержат законопроекты о QR-кодах.

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