Крымский парламентарий Гемпель пригласил нового канцлера Германии посетить полуостров

Аргументы Недели → Политика 13+

16 декабря 2021, 08:39 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить республику. По его словам, это позволит изменить ошибочное представление об «аннексии» полуострова.

«Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии»,- пояснил он.

Гемпель считает, что Шольц признает законность возвращения Крыма в состав России, но публично об этом сказать не может из-за давления США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате из-за «Северного потока-2».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости