Крымский парламентарий Гемпель пригласил нового канцлера Германии посетить полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить республику. По его словам, это позволит изменить ошибочное представление об «аннексии» полуострова.
«Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии»,- пояснил он.
Гемпель считает, что Шольц признает законность возвращения Крыма в состав России, но публично об этом сказать не может из-за давления США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате из-за «Северного потока-2».
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