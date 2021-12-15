Помощник госсекретаря США Донфрид отказалась комментировать встречу с Козаком

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15 декабря 2021, 18:47 Источник: РИА Новости

Карен Донфрид, Фото:Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид не стала комментировать переговоры с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком на Старой площади в Москве, а просто покинула здание. Встреча продолжалась более двух часов.

Донфрид перед началом беседы подчеркнула, что с нетерпением ждет встречи с Козаком.

Отмечается, что 15 декабря помощник госсекретаря уже успела провести 40-минутные переговоры в министерстве иностранных дел России с замглавы МИД Сергеем Рябковым. Комментировать встречу Донфрид также не стала. Одной из тем обсуждения американской чиновницы в Москве называлась Украина, которую она посетила до визита в РФ.

Напомним, что 7 декабря состоялась видеовстреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и перспективы двустороннего сотрудничества.

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