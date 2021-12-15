Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином поставки газа по «Силе Сибири - 2»

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15 декабря 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил поставки газа по «Силе Сибири 2». Об этом в среду, 15 декабря, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Эта проблема также затрагивалась. Тут было отмечено, что на этот счет лидеры уже разговаривали в ходе контактов по видеосвязи в текущем году»,- поделился представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в ходе разговора с Путиным заявил о вмешательстве ряда стран в дела Китая и России. Китайский лидер предложил своему российскому коллеге предпринимать больше совместных действий для обеспечения более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон.

«Сила Сибири 2» - это проектируемый магистральный трубопровод между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая, по которому голубое топливо дойдёт до Шанхая. Также его могут соединить с китайским газопроводом «Запад—Восток». Планируемый срок начала строительства - 2024 год.

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