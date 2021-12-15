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Глава КНР Си Цзиньпин заявил о вмешательстве ряда стран в дела Китая и России

, 15:33 Источник: РИА Новости

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о вмешательстве ряда стран в дела Китая и России
Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеовстречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что некоторые западные страны под предлогом защиты демократии и прав человека вмешиваются в дела Пекина и Москвы.

В настоящее время под предлогом "демократии" и "прав человека" отдельные силы в мире произвольно вмешиваются во внутренние дела Китая и России, грубо попирая международное право и общепризнанные нормы международных отношений»,- высказал китайский лидер.

Си Цзиньпин считает, что Китай и Россия должны предпринимать больше совместных действий для обеспечения более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Цзиньпина беседой двух друзей. Переговоры в онлайн-формате состоялись 15 декабря. Видеовстреча длилась примерно полтора часа.

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