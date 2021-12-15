Рябков заявил, что слова Белого дома о возможной отправке военных в Европу подогревают антироссийские фобии

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15 декабря 2021, 07:10 Источник: РИА "Новости"

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, что высказывания Белого дома о вероятной отправке в Восточную Европу военных подогревают в Киеве антироссийские фобии и реваншистские настроения.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ранее сообщила, что Белый дом рассматривает возможность отправки военных в Восточную Европу, если возникнет обострение ситуации вокруг Украины.

Сергей Рябков подчеркнул, что слова представителя Белого дома в первую очередь нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения на украинской территории, поддерживать антироссийские фобии и подходы стран, объявивших себя "прифронтовыми".

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