Джонсон в разговоре с Путиным подчеркнул важность соблюдения условий Минского соглашения всеми сторонами

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13 декабря 2021, 21:00 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник обратил внимание на важность соблюдения условий Минских соглашений.

Британский премьер подчеркнул важность диалога по теме международной и региональной безопасности и согласился с тем, что Минские договоренности должны соблюдаться всеми сторонами.

На Даунинг-стрит также заявили, что Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Путиным выразил глубокую озабоченность "наращиванием российских сил на границе с Украиной" и отметил важность работы по деэскалации напряженности.

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