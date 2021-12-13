Джонсон в разговоре с Путиным подчеркнул важность соблюдения условий Минского соглашения всеми сторонами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник обратил внимание на важность соблюдения условий Минских соглашений.
Британский премьер подчеркнул важность диалога по теме международной и региональной безопасности и согласился с тем, что Минские договоренности должны соблюдаться всеми сторонами.
На Даунинг-стрит также заявили, что Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Путиным выразил глубокую озабоченность "наращиванием российских сил на границе с Украиной" и отметил важность работы по деэскалации напряженности.
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