В кабмине ФРГ не считают Лукашенко легитимным правителем Белоруссии

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13 декабря 2021, 17:43 Источник: ТАСС

флаг Германии, pixabay.com

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в понедельник заявил, что новое правительство Германии не рассматривает Александра Лукашенко как легитимного руководителя Белоруссии.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что белорусский лидер является диктатором, который якобы не имеет среди населения страны легитимной поддержки. Более того, в кабмине заявили, что Лукашенко пытался при помощи беженцев оказывать давление.

Шольц также заметил, что приток мигрантов через территорию Белоруссии "по большей части остановлен", так как Евросоюз и Германия дали четкие указания авиакомпаниям и аэропортам, провели беседы со многими государствами, откуда отправлялись рейсы на белорусскую территорию.

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