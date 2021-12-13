Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу ЦИК

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13 декабря 2021, 14:42 Источник: сайт президента Белоруссии

А. Лукашенко, фото с сайта президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 13 декабря, назначил Игоря Карпенко Председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Карпенко сменил на посту главы ЦИК Лидию Ермошину, возглавлявшую белорусский избирком с 1996 года.

Карпенко был главой Минобразования. Лукашенко отметил, что он "прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемые изменения в Конституцию, то кандидатура Карпенко будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. Народное вече еще будет его утверждать, если все будет нормально.

"Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы - человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти - парламент. Ну и выборы Президента", - заявил президент Белоруссии и добавил: "И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране".

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