Замглавы МИД РФ Рябков предупредил НАТО о «серьёзных последствиях» в случае расширения

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13 декабря 2021, 09:31 Источник: Известия

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что одной из серьезных проблем в Евроатлантике является «безудержное» расширение НАТО. По его словам, действия альянса показали, что обещания и обязательства Запада, не облеченные в правовую форму, мало чего стоят.

«Безудержное расширение НАТО на протяжении последних 10 лет показало нам, что западные авансы, обещания и обязательства, не облеченные в правовую форму, мало чего стоят»,- высказал дипломат.

Рябков отметил, что дальнейшего расширения НАТО быть не должно. Представитель МИД напомнил, что западные страны неоднократно обещали этого не делать.

«Если оппоненты пойдут наперекор... последствия для них будут тяжёлыми»,- резюмировал он.

Ранее Рябков выразил мнение, что планы НАТО по приближению к российским границам напоминают подготовку к повторению Карибского кризиса.

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