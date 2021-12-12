Владимир Путин: Украина до сих пор не передала России зарубежные активы СССР

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12 декабря 2021, 15:54 Источник: Интерфакс

Президент Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Украина, как и ряд других бывших республик Советского Союза, не вернула России зарубежные активы СССР в обмен на выплату ее внешнего долга. Об этом президент России рассказал в фильме «Россия. Новейшая история», который вышел на телеканале «Россия 1».

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», - сказал Путин.

По словам президента, Россия обращалась к странам, где находятся зарубежные активы бывших республик Союза.

«Мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: «Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы».

Путин напомнил также, что Россия в двухтысячных годах досрочно погасила свои долги перед Лондонским и Парижским клубами кредиторов.

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