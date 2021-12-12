Путин назвал распад СССР «гуманитарной трагедией»

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12 декабря 2021, 14:57

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что распад Советского союза для него стал «большой гуманитарной трагедией», как и для большинства граждан страны. СССР прекратил свое существование в 1991 году.

«Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз»,- пояснил глава государства в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Путин отметил, что страна лишилась 40% территории, примерно столько же производственных мощностей и населения. По словам президента, все то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено. Политик добавил, что с распадом Советского Союза 25 млн русских людей «в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет».

«Для них [республик - прим. ред.] это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения»,- подчеркнул российский лидер.

Ранее бывший глава МИД России Игорь Иванов выразил мнение, что причины, которые привели к распаду СССР, находились именно внутри страны, а не во внешней политике.

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