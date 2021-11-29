Бывший глава МИД озвучил свою версию распада СССР

Аргументы Недели → История 13+

29 ноября 2021, 10:19

Экс-глава МИД России Игорь Иванов считает, что причины, которые привели к распаду государства, находились именно внутри страны, а не во внешней политике. В экономике отсутствовал план перехода от централизованной к рыночной системе.



В середине 80-х годов прошлого века в советском обществе и управленческой системе столкнулись две идеологии – консервативная и обновленческая. Принимаемые Горбачёвым популярные в народе решения на самом деле оказались провальными. Постепенно от СССР начали отворачиваться страны Варшавского договора. На дипломатическом уровне предпринимались усилия, чтобы сохранить хоть какие-то контакты. Но этого не произошло, Советский Союз рухнул в одиночестве. Его не поддержало ни одно государство.



В 90-е годы отношения со многими зарубежными странами пришлось выстраивать заново, вспоминает Иванов. Постепенно Россия договорилась с Европой, НАТО. Они позволяли балансировать систему сложных взаимоотношений между военными и политическими структурами. Позже стороны начали встречаться всё реже. А сейчас даже простой приезд министра из европейской страны в Москву у нас оценивается как знаменательное событие.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости