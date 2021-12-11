Советник главы Крыма Мусаев предложил властям Турции возобновить авиационное и паромное сообщение между регионами

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11 декабря 2021, 18:07 Источник: РИА Новости

Крым, Valery Lukyanov/globallook.com

Советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев предложил властям Турции возобновить авиационное и паромное сообщение с полуостровом. Об этом он заявил на форуме культурно-гуманитарных связей крымскотатарских организаций полуострова с соотечественниками Турции, который прошел в субботу в Анкаре.

«Многие годы между Крымом и Турецкой Республикой существовало паромное и авиасообщение, что укрепляло и расширяло культурные, этнические и экономические связи. В связи с этим мы подняли вопрос о возрождении данного взаимодействия, которое будет выгодно обеим сторонам»,- сказал Мусаев корреспонденту РИА Новости.

Как считает политик, обсуждение этого вопроса насущно необходимо, так как крымские татары всегда имели тесные связи с Турцией.

«Эти связи они сохранили до сих пор. Большое количество крымских татар ежегодно, а некоторые и по несколько раз в год – посещают Турецкую Республику Крым готов к взаимовыгодному сотрудничеству, потенциал этих отношений фактически не ограничен, это не только товарный обмен, а также туристический, культурный и религиозный»,- сказал Мусаев.

Он подчеркнул также, что в Крыму развитая транспортная инфраструктура, способная взаимодействовать как с пассажирским, так и с грузовым потоками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз подчеркивал, что Анкара не признает присоединение Крыма к России.

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