«Коммерсантъ» сообщает, что США ввели санкции в отношении группы косовских сербов

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11 декабря 2021, 13:11 Источник: Коммерсантъ

флаг Сербии, pixabay.com

США ввели санкции в отношении одного из лидеров ведущей партии косовских сербов "Сербский список" Милана Радойчича и сербского бизнесмена Звонко Веселиновича, которых назвали лидерами организованной преступной группировки.

Подчеркивается, что данная группировка якобы коррумпирует политиков и контролирует контрабанду между Сербией и Косово.

О введении санкций в отношении группы косовских сербов сообщило Министерство финансов США. В списке значится десяток физических лиц и около двадцати компаний. Ключевыми фигурами, которых коснулись ограничения, являются зампред ведущей партии косовских сербов "Сербский список" Милан Радойчич и так называемый "хозяин севера Косово" бизнесмен Звонко Веселинович. Вышеуказанная партия неизменно получает до 90% в рамках любого голосования в сербских муниципалитетах Косово, которые возглавляют его выдвиженцы, и контролирует в косовском парламенте десятку "зарезервированных" для сербов мандатов. Главным спонсором "Списка" считается Веселинович, который в тексте, опубликованном Минфином США, называется "лидером ОПГ".

Более того, американская сторона обвиняет группировку в причастности к убийству в январе 2018 года сербского политика Оливера Ивановича, возглавлявшего партию "Свобода, демократия, правда", которая конкурировала с "Сербским списком".

Известно, что косовский премьер-министр Альбин Курти приветствовал введение Вашингтоном санкций. Уточняется также, что власти Сербии отрицают любую связь с Миланом Радойчичем и Звонко Веселиновичем, а президент страны Александр Вучич уверяет, что возглавляемая им Сербская прогрессивная партия никогда не получала от них средств.

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