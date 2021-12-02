На встрече глав МО РФ и МВД Сербии речь шла о военно-техническом сотрудничестве

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2 декабря 2021, 14:56

Фото: Соцсети

В Москве прошла встреча Сергея Шойгу с бывшим министром обороны Сербии, а ныне главой МВД Александром Вулиным. Глава российского военного ведомства отметил крепнущее двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество двух стран и то, что это происходит во многом благодаря Москве. во время переговоров было заявлено, что Сербия закупает ЗРПК «Панцирь» и другое вооружение в России. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В ходе переговоров Шойгу сказал: «Мы продолжаем наше военное сотрудничество. Проводим совместные учения. Их с каждым годом становится всё больше. Программа нашего военного сотрудничества расширяется. Военно-техническое сотрудничество также осуществляется успешно. Та программа, которую мы с вами наметили много лет назад, реализуется поэтапно, своевременно, в сроки и в тех объёмах, о которых мы договорились…Всё это, безусловно, идёт, благодаря таким, на мой взгляд, очень конструктивным и фактически дружеским отношениям наших президентов. Здесь надо отдать должное, что в разное время у нас всегда, даже в самые сложные периоды, сверялись часы, и наши руководители давали нам верное направление в развитии дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сфере».

В ответном слове глава МВД Сербии Александр Вулин сообщил о закупке новых комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» российского производства. В частности, он сказал: ««Корнеты» мы получили. Мы получили танки, мы получили бронетранспортёры, покупаем новые «Панцири»».

Также было заявлено, что в ближайшее время в Белграде появится представительство Минобороны России. Вулин упомянул о положительной динамике военного сотрудничества двух стран. Он отметил: «Проводим совместные учения, и я, действительно, горжусь тем, что был маленькой частью этой огромной работы».

Далее министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МВД Сербии Александр Вулин обменялись мнениями по ключевым проблемам международной безопасности. В частности, говорили о ситуации в Европе - в целом и на Балканах - в частности.

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