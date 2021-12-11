Институт международных отношений при правительстве Польши выразил обеспокоенность политикой Франции в отношении РФ

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11 декабря 2021, 12:51

флаг Польши, pixabay.com

Польский институт международных отношений при правительстве республики выразил беспокойство в связи с нежеланием французских властей проводить "более решительную" политику в отношении России.

В бюллетене подчеркнули, что руководство Франции избегает более решительных действий в отношении РФ, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, а также ослабления позиции Парижа по отношению к США и растущей роли Североатлантического альянса.

Как сообщает RT, ссылаясь на документ, французский лидер Эммануэль Макрон предпочитает решать разногласия посредством прямого диалога с российским коллегой Владимиром Путиным.

В правительственном центре убеждены, что РФ продолжит пользоваться такими "проявлениями доброй воли" в целях усиления разногласий в Европейском Союзе.

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