Институт международных отношений при правительстве Польши выразил обеспокоенность политикой Франции в отношении РФ
11 декабря 2021, 12:51
Польский институт международных отношений при правительстве республики выразил беспокойство в связи с нежеланием французских властей проводить "более решительную" политику в отношении России.
В бюллетене подчеркнули, что руководство Франции избегает более решительных действий в отношении РФ, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, а также ослабления позиции Парижа по отношению к США и растущей роли Североатлантического альянса.
Как сообщает RT, ссылаясь на документ, французский лидер Эммануэль Макрон предпочитает решать разногласия посредством прямого диалога с российским коллегой Владимиром Путиным.
В правительственном центре убеждены, что РФ продолжит пользоваться такими "проявлениями доброй воли" в целях усиления разногласий в Европейском Союзе.
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