Пушков предположил, что из-за предложений США по России в ярость пришла Польша
10 декабря 2021, 17:18
Российский политик Алексей Пушков заявил, что из-за предложений США по России в "ярость пришла" Польша. Агентство Bloomberg сообщило, что одна из стран "Бухарестской девятки" из-за планов президента США Джозефа Байдена обсудить предложения президента России Владимира Путина "пришла в ярость".
Сенатор Алексей Пушков предположил, что этой страной является Польша, поскольку её власти ведут антироссийскую политику. В интервью изданию "Взгляд" Пушков сказал, что от Варшавы "за последние 20 лет е не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера".
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