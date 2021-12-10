Пушков предположил, что из-за предложений США по России в ярость пришла Польша

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10 декабря 2021, 17:18

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российский политик Алексей Пушков заявил, что из-за предложений США по России в "ярость пришла" Польша. Агентство Bloomberg сообщило, что одна из стран "Бухарестской девятки" из-за планов президента США Джозефа Байдена обсудить предложения президента России Владимира Путина "пришла в ярость".

Сенатор Алексей Пушков предположил, что этой страной является Польша, поскольку её власти ведут антироссийскую политику. В интервью изданию "Взгляд" Пушков сказал, что от Варшавы "за последние 20 лет е не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера".

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