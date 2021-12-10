Аргументы Недели В мире 13+

Пушков предположил, что из-за предложений США по России в ярость пришла Польша

, 17:18

Пушков предположил, что из-за предложений США по России в ярость пришла Польша
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российский политик Алексей Пушков заявил, что из-за предложений США по России в "ярость пришла" Польша. Агентство Bloomberg сообщило, что одна из стран "Бухарестской девятки" из-за планов президента США Джозефа Байдена обсудить предложения президента России Владимира Путина "пришла в ярость".

Сенатор Алексей Пушков предположил, что этой страной является Польша, поскольку её власти ведут антироссийскую политику. В интервью изданию "Взгляд" Пушков сказал, что от Варшавы "за последние 20 лет е не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Экономика

Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

Глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в пятницу заявил, что Варшава намерена добиваться закрытия проекта "Северный поток – 2".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире