Депутат Госдумы Шеремет предложил ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский после провокации ВМС Украины в Азовском море в четверг, 9 декабря.
Ранее ФСБ России заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования об изменении курса. Впоследствии действия экипажа были расценены как провокационные.
Михаил Шеремет в беседе с журналистами заявил, что украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь "промышлять разбоем и провокациями". Депутат ГД выразил мнение, что было бы честно, если бы флот Украины сменил флаг на черный с черепом человека и костями.
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