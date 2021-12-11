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Депутат Госдумы Шеремет предложил ВМС Украины сменить флаг на пиратский

, 11:01 Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Шеремет предложил ВМС Украины сменить флаг на пиратский
флаг "Веселый Роджер", pixabay.com

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский после провокации ВМС Украины в Азовском море в четверг, 9 декабря.

Ранее ФСБ России заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования об изменении курса. Впоследствии действия экипажа были расценены как провокационные.

Михаил Шеремет в беседе с журналистами заявил, что украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь "промышлять разбоем и провокациями". Депутат ГД выразил мнение, что было бы честно, если бы флот Украины сменил флаг на черный с черепом человека и костями.

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