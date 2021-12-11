Депутат Госдумы Шеремет предложил ВМС Украины сменить флаг на пиратский

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11 декабря 2021, 11:01 Источник: РИА "Новости"

флаг "Веселый Роджер", pixabay.com

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский после провокации ВМС Украины в Азовском море в четверг, 9 декабря.

Ранее ФСБ России заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования об изменении курса. Впоследствии действия экипажа были расценены как провокационные.

Михаил Шеремет в беседе с журналистами заявил, что украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь "промышлять разбоем и провокациями". Депутат ГД выразил мнение, что было бы честно, если бы флот Украины сменил флаг на черный с черепом человека и костями.

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