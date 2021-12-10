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Зеленский заявил, что корабль ВМС Украины «ничего не нарушал»

, 22:25 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что корабль ВМС Украины «ничего не нарушал»
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 10 декабря, прокомментировал инцидент с кораблем Военно-морских сил Украины "Донбасс", который ранее произошел в Керченском проливе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что корабль "ничего не нарушал". Украинский лидер также обратил внимание на то, что Европа похвалила Киев за то, что он "не поддается на провокации".

Напомним, накануне ФСБ РФ заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины направлялось в сторону Керченского пролива и не выполняло требования об изменении курса. Позже сообщалось, что судно взяло обратный курс. Российская спецслужба расценила действия экипажа как провокационные.

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