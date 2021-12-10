Аргументы Недели Политика 13+

В посольстве США заявили, что корабль ВМС Украины «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Керченского пролива

, 17:18 Источник: РИА "Новости"

В посольстве США заявили, что корабль ВМС Украины «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Керченского пролива
морской бинокль, pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве днем в пятницу, 10 декабря, заявило, что корабль военно-морских сил Украины "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Керченского пролива.

Накануне ФСБ РФ заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины направлялось в сторону Керченского пролива и не выполняло требования об изменении курса. Позже сообщалось, что судно взяло обратный курс. Российская спецслужба расценила действия экипажа как провокационные.

В американском посольстве в Киеве подчеркнули, что "Донбасс" имеет полное право плавать в территориальных водах Украины, а "ложные обвинения" со стороны РФ являются частью кампании страны по отвлечению от последних "агрессивных провокационных действий" против Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

Глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в пятницу заявил, что Варшава намерена добиваться закрытия проекта "Северный поток – 2".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире