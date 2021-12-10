В посольстве США заявили, что корабль ВМС Украины «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Керченского пролива

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве днем в пятницу, 10 декабря, заявило, что корабль военно-морских сил Украины "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Керченского пролива.
Накануне ФСБ РФ заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины направлялось в сторону Керченского пролива и не выполняло требования об изменении курса. Позже сообщалось, что судно взяло обратный курс. Российская спецслужба расценила действия экипажа как провокационные.
В американском посольстве в Киеве подчеркнули, что "Донбасс" имеет полное право плавать в территориальных водах Украины, а "ложные обвинения" со стороны РФ являются частью кампании страны по отвлечению от последних "агрессивных провокационных действий" против Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.