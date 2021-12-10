В посольстве США заявили, что корабль ВМС Украины «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Керченского пролива

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10 декабря 2021, 17:18 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве днем в пятницу, 10 декабря, заявило, что корабль военно-морских сил Украины "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Керченского пролива.

Накануне ФСБ РФ заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины направлялось в сторону Керченского пролива и не выполняло требования об изменении курса. Позже сообщалось, что судно взяло обратный курс. Российская спецслужба расценила действия экипажа как провокационные.

В американском посольстве в Киеве подчеркнули, что "Донбасс" имеет полное право плавать в территориальных водах Украины, а "ложные обвинения" со стороны РФ являются частью кампании страны по отвлечению от последних "агрессивных провокационных действий" против Украины.

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